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Deutsche Welle

Maradona: 'İtalya'da vergi kaçırmadım'

Dünyaca ünlü Arjantinli eski futbolcu Diego Maradona İtalyan politikacılardan, hakkındaki vergi kaçırma davasına bir çözüm bulmalarını istedi. Savcılık Maradona'dan 40 milyon Euro vergi ödemesini istiyor.

26 Nisan 2014 18:21


Arajantinli dünyaca ünlü eski futbolcu Diego Maradona İtalyan politikacılara seslendiği video mesajında, hakkında süren vergi kaçırma davasına bir çözüm bulmalarını istedi. Maradona mesajında, 'Hiç kimseden para çalmadım. Bana bu kadar çok şey veren İtalyanlar'dan ise hiç para çalmadım' diye konuştu. Corriere dello Sport'un haberine göre Maradona yeniden özgürce İtalya'ya giriş-çıkış yapabilmek istediğini söylüyor.

1984-1991 yılları arasında İtalyan Napoli takımında forma giyen Maradona vergi kaçırmakla suçlanıyor. İtalyan yetkililer gelirinin bir kısmını Vergi Dairesi'ne bildirmemekle suçladıkları Maradona'dan 40 milyon Euro talep ediyor. Bu nedenle geçen yıllarda İtalya'ya yaptığı ziyaretlerde İtalyan yetkililer Maradona'nın takı ve saatlerine el koydu.

Maradona Napoli'de oynadığı yıllarda sadece futbola yoğunlaştığını, sözleşme ve vergi işleriyle ilgilenmediğini söylüyor ve İtalyan politikacılardan sorununa bir çözüm bulmalarını istiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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DünyacaArjantinliDiego MaradonaMaradonaEuroSportNapoliVergi DairesiDeutsche Welle Türkçe SID/HT

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