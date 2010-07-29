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Spor

Maradona ihanetle suçladı

Arjantin milii takımının antrenörlüğünden kovulan Diego Maradona yetkilileri ihanetle suçladı.

29 Temmuz 2010 03:00

T24- Milli takımın antrenörlüğünden oy birliğiyle kovulan Diego Maradona Arjantinli futbol yetkililerini ihanetle suçladı.


Arjantin Futbol Federasyonu Maradona’nın sözleşmesini yenilememe kararı aldı. Böylece, ünlü eski futbolcunun 21 ay süren antrenörlüğü sona erdi.

Arjantin milli takımı, Güney Afrika’daki dünya kupası çeyrek final karşılaşmalarında Almanya’ya 4-0 yenildi. Basına açıklama yapan Maradona milli takım direktörü Carlos Bilardo ve Federasyon Başkanı Julio Grondona’ya çattı.

Arjantin milli takımı 1986 yılında dünya kupasını kazandığında Bilardo takımın antrenörü, Maradona ise yıldız oyuncusuydu.

Maradona’nın kovulmasının ardında, ekibindeki bazı kişileri değiştirmeyi reddetmesi yatıyor. Ünlü futbolcu kendisine teklif edilen 4 yıllık yeni kontratı, ekibini değiştirmesi istendiği için reddetmişti.

Federasyon sözcüsü, aldıkları karardan üzüntü duyduklarını  ve ilerde yine Maradona ile çalışabileceklerini söyledi.

Takıma geçici olarak gençler takımının menajeri Sergio Batista antrenörlük yapacak.

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