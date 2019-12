Maradona hayali

Trabzonspor'la kariyerinin ilk şampiyonluğunu yaşamak istediğini söyleyen Gustavo Colman, Arjantin Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Maradona'ya da mesaj gönderdi; "Onunla çalışmak inanılmaz olurdu."





Trabzonspor'un Arjantinli oyuncusu Gustavo Colman, şu ana kadar hiç şampiyonluk yaşamadığını, böyle bir duyguyu yaşamayı aşırı derecede istediğini ve taraftarlara bir rüyayı gerçekleştirmek için burada olduklarını söyledi.



Colman, bordo-mavili kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada, oldukça kaliteli oyunculardan kurulu ve her türlü zorluğun üstesinden gelebilecek bir takım olduklarını ve bunun için de ligde ilk sırada yer aldıklarını belirtti.



Liderlik koltuğuna oturarak bir rahatlık yaşadıklarını ifade eden Colman, ''Şu ana kadar 9 maç oynadık. Bunların arasında bir maç kaybettik. Bir de Beşiktaş ile berabere kaldık. Başarılı bir çizgide ilerlediğimizi düşünüyorum. Şimdi bu çizgiyi geliştirerek devam ettirmek istiyoruz. Kısacası durumumuzdan memnunuz ve rahatız'' diye konuştu.



Bugüne kadar oynanan 1 lig ve 1 kupa maçı hariç geri kalan maçlarda takımın ortaya koyduğu performansın iyi olduğunu vurgulayan Arjantinli oyuncu, ''İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçına baktığımızda geride kalan müsabakalara oranla daha iyi bir futbol sergilediğimiz görülüyor. Şans eseri liderlik koltuğuna oturduğumuzu kimse söyleyemez, çünkü iyi oynuyoruz. Şimdi önümüzde Hacettepe ile oynayacağımız karşılaşma var. Bu oynayacağımız maçta 3 puan alma olasılığımız çok yüksek. Amacımız bu ve bundan sonraki maçları kazanmak. Bu arada rakiplerimizin de alacağı sonuçlar çok önemli'' dedi.



Taraftarın ilgisinden çok memnun olduğunu vurgulayan Colman, ''Nereye gitsek peşimizden geliyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçını sanki kendi sahamızda oynadık. 25 senedir şampiyonluk özlemi çeken taraftarlarımızın bizden beklentilerini biliyoruz, ama bu bende baskı oluşturmuyor. Buradaysanız insanların isteklerini yerine getirmekle yükümlüsünüz. Bazı şeyleri problem haline getirmeye hakkımız yok. Bu bilinçle elimizden geleni yapıyoruz. Ben de şu ana kadar hiç şampiyonluk yaşamadım. Böyle bir duyguyu yaşamayı aşırı derecede çok istiyorum. Taraftarımız şunu bilsin bir rüyayı gerçekleştirmek için buradayız. Bizi lig boyunca aynı bugünkü gibi desteklemeye devam etsinler. Takımımız oldukça kaliteli oyunculardan kurulu. Her türlü zorluğun üstesinden gelebiliriz. Zaten böyle olduğu için ilk sıradayız'' diye konuştu.



''HAREKETİMDE ART NİYET YOKTU''

İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında kazanılan penaltı sonrası yaşananların geride kaldığını ifade eden Colman, ''Pozisyonda bana yapılan faul sonrası hemen topu alarak penaltıyı gole çevirmek istedim. Neticede gol attığınızda hem bir gelişme kaydettiğinizi gösterme imkanı buluyorsunuz hem de kendi özgüveninizi bir bakıma tazelemiş oluyorsunuz. Buna rağmen hareketimde hiçbir art niyet yoktu. Ayrıca hocama karşı içimde hiçbir olumsuz düşünce oluşmadı. O an doğru davranmadığımı zaten biliyorum. Maç sonrası hocamızla görüştüm ve yaptığım hareket için öncelikle kendisinden özür diledim. Bu sorunu orada çözmüş olduk. İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçına kadar üzerimizde bir baskı oluşmuştu. Maçı kazandıktan bu sorun ortadan kalktı. Bence önemli olan da bu. Penaltı konusu çözüme kavuştu. Beni esas mutlu eden baskının dağılması'' dedi.



''MARADONA İLE ÇALIŞMAK İNANILMAZ OLURDU''

Milli takıma davet edilmenin hayaliyle yaşadığını dile getiren Colman, ''Oraya davet edilmem için mesafe kat etmem, gol atmam ve en önemlisi yetkililer tarafından bu mesafenin gözlemlenmesi gerekiyor. Esas konuya gelince ise milli takımın başında dünyanın tartışmasız en büyük isimlerinden Maradona var. Şimdi orada olmak çok daha önemli. Onunla çalışmak inanılmaz olurdu. Kendisi tarihi değiştiren ve her yerde tanınan bir kişi'' diye konuştu.



''KUPAYI KAZANMAK İSTİYORUZ''

Fortis Türkiye Kupası'nı da kazanmak istediklerini kaydeden Colman, ''İlk maçta oldukça kötü oynadık. Bu maç sonrası tüm oyuncular neleri yapamadığının farkına vardı. Kazanmak istiyorduk, ama olmadı. 1 maç ile elenmiş sayılmayız. Şimdi önümüze bakmak istiyoruz. 3 maç daha var. Bunları kazanmamız gerekiyor. Hatalarımızı düzeltirsek gruptan çıkar, hedefimize emin adımlarla ilerleriz. Her şey bizim elimizde'' diye konuştu.