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Dünya

Maradona: Gazze'ye gideceğim

Filistinliler, Maradona'nın Gazze'yi ziyaret etmesini tarihi gün olarak görürken, bu ziyaretin Filistin meselesine büyük katkı sağlayacağı görüşünde

06 Haziran 2012 21:35

Arjantinli ünlü futbolcu Diego Armando Maradona Gazze'yi ziyaret etme kararı aldı. Dünya basınının ilgisini çekecek bu ziyarete İsrail'in tepkisi merak konusu.

Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Gazze yönetimi Gençlik ve Spor Bakanlığı Meclis Üyesi Abdusselam Heniye, ''Maradona, Gazze'yi ziyaret etmesi için kendisine ilettiğimiz teklifi kabul etti'' dedi.
 
Maradona'nın kendisiyle Arapça konuştuğunu ifade eden Heniye, Maradona'nın Gazze'ye davet üzerine, "Davetinizi kabul ediyor ve Allah'ın izniyle Gazze'ye gitmeyi arzuluyorum. Buna kim engel olabilir, kim darılabilir" yanıtını verdiğini aktardı.
 
Heniye, Maradona'nın ziyareti için Gazze'de büyük bir hazırlığın başladığını da ifade etti.
 

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