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Spor

Almeyda kovuldu, Maradona futbolu bıraktı

Maradona: Üç günde yeni hoca getirilmesi beni iğrendiriyor. Bir kez daha bu işi yapmak istemiyorum

17 Ocak 2013 10:29

Efsane futbolcu Diego Armando Maradona, Arjantin'in River Plate takımının teknik direktör Matias Almeyda'yı kovması nedeniyle, futbolu tamamen bıraktığını söyledi.

Maradona, teknik direktörlerin sürekli işe alınıp, kovulmalarının kendisini "tiksindirdiğini" belirtirken, Arjantin Ulusal Radyosu'na yaptığı açıklamada, "Matias Almeyda'yı kovup, hemen yerine Ramon Diaz'ı getirmelerini görüp tiksinince, artık futbolun içinde çalışmamaya karar verdim" dedi.

Maradona, "Üç günde yeni hoca getirilmesi beni iğrendiriyor. Bir kez daha bu işi yapmak istemiyorum" şeklinde konuştu.

Son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al Wasl takımını çalıştıran Maradona, 14 ay görevde kaldıktan sonra kovulmuş, takım Maradona yönetiminde ligi sekizinci sırada, şampiyon Al Ain'in 29 puan gerisinde bitirerek hayalkırıklığı yaratmıştı.

(BBCTürkçe)

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