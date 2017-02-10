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Spor

Maradona, FIFA için çalışacak

Dünyaca ünlü Arjantinli eski futbolcu Diego Maradona, FIFA'da göreve başlayacağını açıkladı

10 Şubat 2017 18:58

Dünyaca ünlü Arjantinli eski futbolcu Diego Maradona, FIFA'da göreve başlayacağını açıkladı.

Sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından konu hakkında açıklamalarda bulunan Maradona, "Artık resmileşti. Sonunda, hayatım boyunca kurduğum hayallerden birisini gerçekleştiriyorum. FIFA'nın daha temiz ve şeffaf bir politikaya ulaşması amacıyla futbolu gerçekten seven insanlarla çalışacağım." ifadelerini kullandı.

Kendisine destek verenlere teşekkür eden 56 yaşındaki Marodona, görevinin içeriği ve unvanına ilişkin detay vermekten kaçındı.

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