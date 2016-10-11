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Spor

Maradona: Dünya Kupası 48 takımla oynansın

Maradona, Gianni Infantino'nun önerisini desteklediğini söyledi

11 Ekim 2016 16:33

Arjantin ve dünya futbolunun efsane ismi Diego Armando Maradona, FIFA'nın yeni başkanı Gianni Infantino'nun Dünya Kupası maçlarının 48 takımlık önerisini desteklediğini ifade ederken, "Başkanın bu teklifinin sonuna kadar arkasındayım" dedi.

DHA'nın haberine göre, dünyaca ünlü futbolcular Maradona, Ronaldinho, Roberto Carlos, Francesco Totti 12 Ekim Çarşamba günü Roma Olimpiyat Stadı'nda toplanarak depremzedelere yardım etmek için bir gösteri maçı yapacak.

Bu organizasyonun ardından toplanacak olan eski şöhretler; Dünya Kupası maçlarının 48 takımla oynanmasını görüşüp bu durumu FIFA Başkanı Infantino'ya ileteceklerini bildirdiler.

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