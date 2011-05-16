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Spor

MARADONA DUBAİ'DE DUBAİ (A.A)

16 Mayıs 2011 19:00

-MARADONA DUBAİ'DE DUBAİ (A.A) - 16.05.2011 - Arjantinli efsanevi futbolcu Diego Maradona, Dubai takımı Al Wasl'ın yeni teknik direktörü oldu. 2010 Dünya Kupası'nın ardından Arjantin Milli Takımı teknik direktörlüğünü bırakan Maradona, Al Wasl ile iki yıllık sözleşme imzaladı. Arjantinli futbol adamının birkaç gündür görüşme halinde olduğu Al Wasl Kulübü yöneticileri, sözleşme detayları hakkında bilgi vermezken, Maradona'nın takıma iki yıl boyunca ''yeni boyutlar'' kazandıracağı belirtildi. Efsanevi futbolcunun, yeni görevine gelecek ay başlaması bekleniyor. Teknik direktör Sergio Farias ile mart ayında yollarını ayıran Al Wasl, ligde dördüncü sırada yer alıyor.

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