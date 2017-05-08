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Spor

Maradona da modaya uydu; El-Fujairah'ı çalıştıracak

56 yaşındaki efsane futbolcu, "DiegoMaradonaOficial" isimli Facebook sayfasından El-Fujairah ile anlaştıklarını açıkladı

08 Mayıs 2017 18:32

Dünyaca ünlü Arjantinli eski futbolcu Diego Armando Maradona, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) 2. Futbol Ligi takımlarından El-Fujairah'ın teknik direktörlüğüne getirildi.

56 yaşındaki efsane futbolcu, "DiegoMaradonaOficial" isimli Facebook sayfasından El-Fujairah ile anlaştıklarını açıkladı.

Kulübün "Fuj_FC" adındaki Twitter hesabından ise Maradona'nın 10 numaralı El-Fujairah formasıyla çekilen fotoğrafı paylaşıldı.

Futbol tarihinin en iyi oyuncuları arasında gösterilen Maradona, Arjantin Milli Takımı formasıyla 1986 FIFA Dünya Kupası'nı kaldırmış, İtalyan kulübü Napoli ile de 2 kez lig şampiyonluğu yaşamıştı.

Başarısız geçen teknik direktörlük kariyerine, ülkesinin Textil Mandiyu ve Racing kulüplerinde başlayan Maradona, 2008-2010 yıllarında Arjantin Milli Takımı'nı, son olarak da 2011'den 2012'ye kadar BAE ekibi El-Wasl'ı çalıştırmıştı.

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