Maradona: Bugün hayatımın en acı günü

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'Messi soyunma odasında ağladı'

Arjantin'e 'Dünya Kupası Sopası'

'Almanya, Arjantin'i kamçılayor, noktayı koyuyor'

Dünya Kupası çeyrek finalinde Almanya'ya 4-0 yenilerek kupaya veda eden Arjantin Milli Takımı'nın Teknik Direktörü Diego Maradona, maç için, ''Suratıma yumruk yemiş gibiyim. Bugün hayatımın en acı günü'' ifadesini kullandı.Maradona, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, kalelerine ortalanan ilk topun gol olduğunu ve bu golün Almanya için maçı kolay hale getirdiğini söyledi.Skorun sahadaki mücadeleyi yansıtmadığını belirten Maradona, ''Tüm oyuncularıma teşekkür ederim. Hayalimizi gerçekleştiremedik, ancak Arjantin futboluna saygı duyduğumuzu gösterdik. İnsanların sevdiği tarzda oynadık. Benim hem oyuncu hem teknik adam olarak sevdiğim tarzda oynadık. Yarın bu takımdan ayrılırsam, bu oyuncuların bu oyun tarzına devam etmesini isterim'' dedi.Henüz takımın başında kalıp kalmayacağının belli olmadığını söyleyen Maradona, Arjantinlileri hayal kırıklığına uğrattığı için çok üzgün olduğunu belirtti.Dünya Kupası'nı gol atamadan kapatan Lionel Messi'nin soyunma odasında ağladığını kaydeden Maradona, ''Messi'nin Arjantin formasının hakkını vermediğini söyleyen aptaldır'' diye konuştu.Maradona, kariyerinde böyle başka bir an bulunup bulunmadığı sorusuna, ''Bugün, belki futbolu bıraktığım günle kıyaslanabilir. Çünkü üst turlara çıkmak hayalimizdi. Sadece Almanya'yı yeneceğimizi düşünüyorduk. Sonuç ortada, hayal kırıklığı. Kimse 4-0 yenilmeye katlanamaz. Çeyrek finalde elenmek, daha önce de 1982'de oyuncuyken başıma gelmişti. O zaman küçüktüm, şimdi 50 yaşına giriyorum. Bu, hayatımın en acı günü. Suratıma yumruk yemiş gibiyim. Hiçbir şey için enerjim kalmadı'' diye yanıt verdi.Arjantin basını, Arjantin Milli Takımı'nın 2010 Dünya Kupası çeyrek finalinde Almanya'ya 4-0 yenilmesi nedeniyle büyük hayal kırıklığı yaşadı.Arjantin gazetelerinin internetteki sayfalarında yer alan haberlere bakıldığında, spor gazetelerinden Ole ''Dünya Kupası sopası'', Clarin de ''Arjantin, Dünya Kupası'ndan büyük bir darbe alıp gitti'' ifadelerini başlıklarında kullandı. Yapılan yorumlarda, ''Arjantin'in maçın hemen başında, 3. dakikada yediği golle şok olduğu ve Teknik Direktör Maradona'nın takımı toparlayacak bir çözüm bulmayı başaramadığı'' kaydedildi. 20 yıl aradan sonra Dünya Kupası'nda yarı finale çıkma şansının yakalandığını vurgulayan Arjantin spor basını, ''stratejik ve taktik olarak çok kötü bir futbol oynadıklarını ve güçlü Almanya karşısında çöktüklerini'' yazdı.Bu arada, Arjantin'in diğer gazetelerinden Perfil, ''Almanya, Arjantin'i kamçılıyor ve Dünya Kupası düşüne son noktayı koyuyor'', Nacion, ''Almanya, Arjantin'in hatalarını açığa çıkarıyor ve Dünya Kupasız bırakıyor'', La Razon ise ''Arjantin hayali sona erdi'' ifadelerini öne çıkardı.