Maradona bırakmayı düşünüyor

Arjantin Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü, eski efsanevi
futbolcu Maradona, 2010 Dünya Kupası elemelerinde Peru ve Uruguay ile yapılacak
son grup maçlarından sonra, görevi bırakmayı düşünüyor.
19. Dünya Kupası Güney Amerika elemelerinde, takımının gösterdiği
kötü performans nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan, geçen haftaki
açıklamalarında da Arjantin'in gruptan çıkabilmesi için “Tanrı'nın eli”ni
beklediğini söyleyen Maradona, teknik direktörlük görevini bırakmayı
düşünebileceğini bildirdi.
Maradona, 10 Ekim Cumartesi günü Peru ile
yapılacak maçın dünkü antrenmanından sonra yaptığı açıklamada, istifa sinyalleri
verdi. Arjantin, Güney Afrika biletini alsa da takımı bırakabileceğine dikkati
çeken Maradona, “Yeteri düzeyde çalıştırıcılık tecrübem olmamasına karşın, bu
göreve getirilmemde ön ayak olan Arjantin Futbol Federasyonu Başkanı Julio
Grondona ile bu konuyu görüşeceğim” dedi.
Arjantin, gruptaki son maçını, 14
Ekim'de Uruguay ile yapacak.
Çıktığı 16 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik
ve 4 mağlubiyet alıp, 22 puanla grubunda 5. sırada bulunan Arjantin, elemeleri
geçemezse, 1970 yılından bu yana ilk kez final şansını kaybedecek.
Bu
arada ilk 4 takım, otomatikman gruptan çıkacak.