Maradona bırakmayı düşünüyor

Arjantin Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü, eski efsanevi futbolcu Maradona, 2010 Dünya Kupası elemelerinde Peru ve Uruguay ile yapılacak son grup maçlarından sonra, görevi bırakmayı düşünüyor.



19. Dünya Kupası Güney Amerika elemelerinde, takımının gösterdiği kötü performans nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan, geçen haftaki açıklamalarında da Arjantin'in gruptan çıkabilmesi için “Tanrı'nın eli”ni beklediğini söyleyen Maradona, teknik direktörlük görevini bırakmayı düşünebileceğini bildirdi.



Maradona, 10 Ekim Cumartesi günü Peru ile yapılacak maçın dünkü antrenmanından sonra yaptığı açıklamada, istifa sinyalleri verdi. Arjantin, Güney Afrika biletini alsa da takımı bırakabileceğine dikkati çeken Maradona, “Yeteri düzeyde çalıştırıcılık tecrübem olmamasına karşın, bu göreve getirilmemde ön ayak olan Arjantin Futbol Federasyonu Başkanı Julio Grondona ile bu konuyu görüşeceğim” dedi.

Arjantin, gruptaki son maçını, 14 Ekim'de Uruguay ile yapacak.



Çıktığı 16 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alıp, 22 puanla grubunda 5. sırada bulunan Arjantin, elemeleri geçemezse, 1970 yılından bu yana ilk kez final şansını kaybedecek.



Bu arada ilk 4 takım, otomatikman gruptan çıkacak.

