Maradona Arjantin'i ikiye böldü

T24- Kupa çeyrek finalinde Almanya'ya farklı mağlup olduktan sonra tüm açıklamalarında ayrılık sinyali veren ''Tangocular''ın teknik direktörü Maradona'nın durumu Arjantin'i ikiye böldü.



Futbolculuğu döneminde gelmiş geçmiş en iyi oyuncular arasında gösterilen Maradona'ya taraftarların yaptığı kal baskısına, Arjantin Devlet Başkanı Cristina Fernandez de Kirchner de katıldı.



Ayrılması gündemde olan Maradona, ''Sözleşmem sona erdi. Bu takım için verebileceğim, ne varsa verdim'' derken, devlet başkanı Kirchner'in ''Forza Maradona, Forza Arjantin (Maradona ileri, Arjantin ileri)'' şeklinde kendisine mesaj gönderdiği öğrenildi.



Devlet Başkanı Kirchner, Almanya maçından hemen sonra Maradona'ya ulaşmak için hemen telefona sarıldığını ancak bu denemesinden bir sonuç alamadığını belirterek, ''İnsanların takımımızı karşılamak için akın akın havaalanına gittiğini görmek beni çok gururlandırdı. Tüm Arjantinliler, oyuncularımızı ve Maradona'yı alkışladı. Maradona'ya olan sevgilerini gösterdiler. Bence o kulübede kalmayı hakketti. Onu ve oyuncuları Casa Rosada'ya (Başkanlık Sarayı) davet etmek istiyorum. Artık, ileriye bakmaya ihtiyaç var. 2014 için hazırlanmalıyız'' dedi.



BASINDAN MARADONA'YA MUHALEFET



Maradona'nın teknik direktörlükte kalmasını isteyenlere karşı en büyük muhalefeti Arjantin basını yapıyor.



''Ole'' gazetesi ''Neyi Kutluyoruz?'' başlığıyla taraftarların havaalanında takımı karşılanmasını eleştiriken, Maradona'nın Arjantin'in en önemli idollerinden biri olduğunu ancak teknik direktörlüğü bırakması gerektiğini yazmış.



''La Nacion'' gazetesi de 2010 Dünya Kupası'ndaki Almanya bozgunundan sonra takımda ciddi bir revizyona ihtiyaç olduğunu dile getirmiş.



Bu arada Arjantin Futbol Federasyonu ise ortaya çıkan durumla ilgili sessizliğini korurken, Maradona'nın ayrılıp ayrılmama kararını kendisine bırakmış gibi görünüyor.