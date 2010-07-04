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Spor

Maradona, Alman taraftarları azarladı!

Arjantin'in 4-0'lık farklı Almanya mağlubiyetinin ardından Maradona, bir grup Alman taraftarla tartıştı.

04 Temmuz 2010 03:00

T24 - Güney Afrika'da oynanan 2010 Dünay Kupası'nda çeyrek finalde, kimilerine göre erken finalde Almanya ile karşılaşan Arjantin'in teknik direktörü Diego Maradona, 4-0'lık ağır hezimetin ardından bir grup Alman taraftar ile ağız dalaşına girdi.

  

Arjantin'in 4-0'lık farklı Almanya mağlubiyetinin ardından teknik direktör Maradona, galibiyetlerini kutlayan bir grup Alman taraftarla tartıştı.

Yahoo Sports'un haberine göre maçın sona ermesinden bir süre sonra Arjantin yedek kulübesinin arkasında bulunan Alman taraftarlara yaklaşan ve onları azarlayan Maradona'nın taraftarlara ne söylediği bilinmezken, kızlarından Dalma duruma müdahele etti.

Sahaya giren Dalma'nın babasını sakinleştirmesinin ardından Maradon soyunma odasına gidebildi.

  


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