Maradona, Alman taraftarları azarladı!

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Arjantin'in 4-0'lık farklı Almanya mağlubiyetinin ardından teknik direktör Maradona, galibiyetlerini kutlayan bir grup Alman taraftarla tartıştı.Yahoo Sports'un haberine göre maçın sona ermesinden bir süre sonra Arjantin yedek kulübesinin arkasında bulunan Alman taraftarlara yaklaşan ve onları azarlayan Maradona'nın taraftarlara ne söylediği bilinmezken, kızlarından Dalma duruma müdahele etti.Sahaya giren Dalma'nın babasını sakinleştirmesinin ardından Maradon soyunma odasına gidebildi.