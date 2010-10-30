-MARADONA 50 YAŞINDA BUENOS AİRES (A.A) - 30.10.2010 - Arjantinli efsanevi futbolcu Diego Armando Maradona, 50. doğum gününü kutluyor. 50. doğum gününü hayatında en çok etkisi olan 2 şeyden, futboldan ve toplumun gözü önünde olmaktan uzak geçirmek istediğini söyleyen Maradona, Skysports'a yaptığı açıklamada, bir gün Arjantin Milli Takımı'nın başına yeniden geçmenin hayali olduğunu söyledi. Maradona, ''Bir gün milli takımın başına döneceğimi biliyorum. Bu benim kaderim. Bekliyorum'' diye konuştu. Buenos Aires'in güneyindeki yoksul bir mahallede 30 Ekim 1960'ta dünyaya gelen Maradona, İtalya'daki vergi borcundan dolayı 50. doğum gününü önceden planladığı gibi Napoli'de kutlamadı. Daha önce 50. doğum gününü Napoli'de, ligde şampiyonluk yaşadığı eski takım arkadaşlarıyla kutlamak istediğini söyleyen Maradona, vergi borcu nedeniyle Napoli'ye gitmekten vazgeçti. Napoli'de oynadığı 1984-1991 yıllarında 1987 ve 1990'da takımın 2 kez şampiyon olmasında büyük katkısı olduğu için Napoli taraftarlarının çok sevdiği Maradona'nın o dönemden kalma 37 milyon avrodan fazla vergi borcu bulunuyor. Maradona, 2005'ten beri vergi borçları nedeniyle İtalya'ya her geldiğinde yetkililerin hedefi oluyor. İtalyan polisi, daha önceki Napoli ziyaretlerinde ünlü oyuncunun 10 bin avro değerindeki iki Rolex marka saatine ve küpelerine el koymuştu.