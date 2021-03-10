Maracana Stadyumu'na Pele'nin adı veriliyor

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Brezilya futbolunun en ünlü yapılarından Rio de Janeiro'daki Maracana Stadyumu'na Pele'nin adının verilmesine karar verildi.

Rio de Janeiro Eyalet Parlamentosu'nda yapılan oylamada stadyumun yeni adının Edson Arantes do Nascimento- Rei Pele Stadyumu olmasına karar verildi. Rei, Portekizce 'Kral' anlamına geliyor.

Tüm zamanların en iyi futbolcularından biri kabul edilen Pele, 1000. golünü bu stadyumda 1969 yılında Santos formasıyla Vasco da Gama takımına atmıştı.

Stadyum 1950 ve 2014 yılında Dünya Kupası finallerine ev sahipliği yapmıştı.