-MAO'NUN ŞİİRİYLE ANTRENMAN PEKİN (A.A) - 05.05.2011 - Çin Kadın Voleybol Milli Takımı oyuncuları takım ruhunu oluşturmak için eski lider Mao Zedong'un şiirlerini ezberledi. Chengdu şehrinde yayınlanan West China City Daily gazetesinin haberine göre, kadın voleybolcular bir hafta boyunca direnme ruhunu öğrenmek için Kızıl Ordu'nun 1934-36 yılları arasında gerçekleştirdiği 25 bin kilometrelik ''Uzun Yürüyüş'' hakkında kitaplar okudu ve Mao'nun bu yürüyüşü betimlediği şiirini ezberledi. Voleybolcular her antrenmandan sonra şiiri birlikte okudu. Çin Voleybol Federasyonu'nun internet sayfasında yer alan yazıda, Uzun Yürüyüş'ün direnme ruhunu öğrenen voleybolcuların 2012 Londra Olimpiyatlarına hazırlanırken karşılaştıkları sorunları daha kolay aşacakları savunuldu. Federasyon yetkilileri antrenman temposunun oyuncular için zamanla sıkıcı olduğuna ve baskı oluşturduğuna işaret ederek, bu etkinliğin hem oyunculara güç verdiğini, hem de yaşamlarını daha zengin ve renkli hale getirdiğini söyledi. Bir yetkili sporcuların rahatlamaları için sık sık şarkı söyleme yarışmaları da düzenlediklerini aktardı. Ancak bazı spor yazarları voleybol takımının düzenlediği küçük bir etkinliğin kamuoyunda tartışılmasının anlamsız olduğu görüşünü ifade etti.