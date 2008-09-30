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Dünya

Maocular Nepal’de tanrıça atadı

Nepal'in Maocu yönetimi, 6 yaşındaki bir kız çocuğunu yaşayan tanrıça Kumari olarak atayarak aylardır süren tartışmaya son verdi.

30 Eylül 2008 03:00

Nepal'in Maocu yönetimi, 6 yaşındaki bir kız çocuğunu yaşayan tanrıça Kumari olarak atayarak aylardır süren tartışmaya son verdi.

239 yıllık Monarşiyi devirerek Nepal’de mayıs ayında iktidara gelen Maocular, geleneklerine bağlı ülkede kültür devrimi olarak algılanan girişimlerde bulunmuş, bu da halkı rahatsız etmişti. Tanrıça ödeneğini kesen Maocuların Kumari geleneğini kaldırmak istediği söylentileri dolaşıyordu. Kumari olarak atanan Shreeya Bajracharya, 12 yaşına kadar hayatını tapınakta geçirecek. 

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