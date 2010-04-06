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Dünya

Maocu gerillalar 75 Hintli askeri öldürdü

06 Nisan 2010 03:00

T24- Hindistan'ın Chhattisgarh eyaletinde Maocu gerillaların bugün düzenlediği saldırıda 75 asker öldü.


Hindistan İçişleri Bakanı P. Chidambaram, bir şeylerin yanlış gittiğini belirterek, askerlerin tuzağa düşürülmüş gibi göründüklerini söyledi.


Yetkililer, patlayıcı kullanan ve yüksek noktalardan ateş açan gerillaların düzenlediği saldırıda 75 kişinin öldüğünü, en az 20 kişinin de yaralandığını belirtti.    


Bölgeyi saran Maocu gerillaların, saldırıda ölen askerlerin cesetlerini toplamaya çalışan takviye kuvvetlere de ateş açtığı bildirildi.


Hindistan Başbakanı Manmohan Singh'in ülkenin iç güvenliği açısından en büyük tehdit olarak nitelediği Maocu gerillalar, fakir çiftçiler ve topraksız emekçiler için mücadele verdiklerini iddia ederek ülkenin doğusunda, güneyinde ve orta kesimlerinde etkilerini artırmaya çalışıyorlar.


Hindistan'da 1960'lı yılların sonlarında başlayan saldırı ve çatışmalarda binlerce kişi hayatını kaybetti.

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