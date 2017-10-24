Mao gibi Şi'nin fikirleri de parti tüzüğünde

Çin Komünist Partisi'nin Pekin'de yapılan 19. Ulusal Kongresi sona erdi. 18 Ekim'de başlayan kongrede, Çin Komünist Partisi'ni önümüzdeki beş yıl boyunca yönetecek kadro seçildi ve partinin yeni tüzüğü belirlendi.

Toplam 2 bin 300 delegenin katıldığı kongrenin kapanış oturumunda Çin Komünist Partisi'nin tüzüğüne ilişkin değişiklik taslağı kabul edildi. Taslakta Çin Devlet Başkanı Şi Jinping'in "yeni dönemde Çin'e özgü Sosyalizm düşüncesi" ifadesi, Çin Komünist Partisi'nin anayasası olarak kabul edilen parti tüzüğüne eklendi.

Çin Devlet Başkanı Şi Jinping kongrenin kapanış konuşmasında, "Yorulmaksızın çalışmaya devam etmek ve Çin ulusunun gençleşmesini ileriye taşıma yolunda adım atmaya devam etmeliyiz" dedi.

Çin Komünist Partisi'nin tüzüğünde bugüne dek sadece iki liderin, Mao Zedung ve Deng Şiaoping'in isimlerine yer verilmişti. Deng, Çin Halk Cumhuriyeti'nde Komünist Parti'nin kurucusu Mao Zedung'tan sonra iktidarı devralarak ekonomiye ağırlık veren politikalarıyla tanınıyor.

AFP/DPA, HT/ÖA

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