Mao dönemi ayakkabısı Avrupa'nın gözdesi oldu

Aslında 1920 ve 1930'lu yıllarda üretilen, ama Mao döneminde (1950'lerde) çok popüler olan "Feiyue" marka ayakkabı, bugün lüks Celine marka yeni tasarımıyla Avrupa'nın 350 noktasında satılıyor.Başlangıçta birçok üretici tarafından bir marka olarak değil, bir model olarak tasarlanan kırmızı ve mavi çizgili spor ayakkabısı Çin'de genç kuşaklar tarafından artık tercih edilmiyor. 25 yaşındaki basketbolcu Wang Lei, Nike ve Adidas gibi markaları tercih ettiğini belirtirken, daha ziyade dedesinin giydiğini hatırladığı Feiyue için, "Asla satın almam" diyor.Huang Jue gibi bazıları ise Feiyue'dan söz edildiğini bile duymamış ve "Feiyue mu? O da ne?" derken, internet üzerinden eski Feiyue'ları satan Xu, "Gençler bu ayakkabıyı kung fu ya da futbol için yapılmış sanıyor, çünkü dayanıklı ve pahalı değil, ama moda olmadığı da kesin" ifadesini kullanıyor.Gözden düşmüş Feiyue'ların yeniden moda olmasını ise Şanghay'da iş yapan Fransız Patrice Bastian sağlamış. Üç arkadaşıyla birlikte Feiyue'ların yeniden doğuşunu sağlayan Bastian, bununla da kalmayarak, ayakkabıların Avrupa'da 350 noktada satışını başarmış. Feiyue'ların klasik modelleri ise sadece internette bulunabiliyor.Aktör Orlanda Bloom da (üstteki fotoğraf), bu yılın başlarında çekimleri yapılan 'I Love You' (Seni Seviyorum) adlı filmde, Mao dönemi ayakkabıları giymişti.