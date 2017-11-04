Manzarayı seyrederken kayalıklardan düşüp yaralandı

Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Körfez İlçesi\'nde sahilde arkadaşlarıyla birlikte manzarayı seyreden 32 yaşındaki Ramazan Cantürk, yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki kayalıklardan düşerek yaralandı.

Olay, gece saatlerinde, Körfez Hereke sahilinde meydana geldi. Körfez\'de hurdacılık yapan Ramazan Cantürk, iki arkadaşıyla birlikte sahilde oturup denizi seyrederken ayağa kalktığı sırada bir anda dengesini kaybederek 3 metre yüksekliğindeki kayalıkların üzerinden yere düştü. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi, Ramazan Cantürk\'e ilk müdahalede bulundu. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan Ramazan Cantürk yoğun bakıma alındı. Cantürk, Yalova\'da bulunan bir hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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