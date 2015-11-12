Manzarayı kapattığı gerekçesiyle kesilen ağaçlar için 5 yıl hapis istemi

İzmir’in tatil beldesi Çeşme Dalyan’da bir sitede, SİT bölgesi ilan edilen alanda 15 yaşındaki 25 fıstık çamını, deniz manzarasını kapattığı gerekçesiyle kestiren yönetici Nesrin Poslu hakkında, ’Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet’ suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Türkiye’nin sayılı tatil bölgelerinden Çeşme Dalyan’daki Erbil Sitesi’nde, 2014 yılının Eylül ayında site sakinleri arasında ağaç kesme krizi yaşandı. Sitenin ortak kullanım alanındaki fıstık çamlarının deniz manzarasını kapattığı gerekçesiyle bazı ev sahiplerince kesilmesi talep edildi. Bu duruma bazı site sakinleri karşı çıktı.

12’ye karşı 14 oyla, 25 ağaç kesildi

Ağaçların bulunduğu bölgenin tapu kayıtlarında ’Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı’ ve ’III. Derece Doğal Sit Alanı’ olarak gösterilmesine rağmen, sitenin yeni yönetimi ağaçların kesilmesi konusunu ev sahiplerinin oyuna sundu. Oylama sonrasında 12 ‘red’ oyuna karşılık 14 'kabul' oyuyla, fıstık çamlarının kesilmesine karar verildi.

Karardan bir gün sonra da iddiaya göre sitenin yeni yöneticisi Nesrin Poslu’nun talimatıyla 15 yaşındaki 25 fıstık çamı, Hamdi Çetin ve Nurullah Tepe tarafından motorlu testereyle kesildi.

’Red’ oyu verenler şikâyet etti

Ağaçların kesilmesine ’Red’ oyu veren site sakinleri, bunun üzerine savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ağaçların bulunduğu bölgenin, kesimden önceki ve sonraki halleri de suç duyurusundaki dosyada yer aldı. Ağaçları kesen Hamdi Çetin ve Nurullah Tepe’nin talimat aldıklarını söyledikleri yönetici Neslin Poslu hakkında adli soruşturma başlatıldı. Yaklaşık bir yıl süren soruşturma sonrasında savcı, Nesrin Poslu hakkında ’Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet’ suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Nesrin Poslu’nun Çeşme Asliye Ceza Mahkemesi’nde, hakim karşısına çıkacağı belirtildi.