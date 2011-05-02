-MANU'YU "ŞEYTAN" ÇARPTI LONDRA (A.A) - 02.05.2011 - İngiltere Premier League'in 35. haftasında, lider Manchester United, deplasmanda Arsenal'a 1-0 yenilerek şampiyonluk yarışında yara aldı. Ligde son 3 haftada 7 puan kaybeden ve şampiyonluk hedefinden uzaklaşan Arsenal, Emirates Stadı'nda Manchester United'ı ağırladı. İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmayı 56. dakikada Ramsey'in attığı golle Londra ekibi 1-0 kazandı. Bu sezon sahasında hiç yenilmeyen ve Arsenal karşısında 4. deplasman mağlubiyetini alan ''Kırmızı Şeytanlar'' 73 puanda kalırken, ''Topçular'' 67 puana yükseldi. Lige çok iyi bir başlangıç yapan, ancak üst üste kaybettiği puanlarla zirve yarışında gerilerde kalan son şampiyon Chelsea, Manchester United'ın puan kaybettiği haftada Tottenham Hotspur'u 2-1 yenerek şampiyonlukta daha da iddialı hale geldi. Tottenham Hotspur'un 16. dakikada Sandro ile attığı gole, 45. dakikada Lampard ve 89. dakikada Kalou ile karşılık veren Chelsea, ligin bitimine 3 hafta kala Manchester United ile arasındaki puan farkını 3'e düşürdü. Chelsea ve Manchester United, Avrupa Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde eşleşmiş ve tur atlayan taraf ''Kırmızı Şeytanlar'' olmuştu. İki takım bu kez şampiyonluk için büyük önem taşıyan maçta, Old Trafford Stadı'nda pazar günü karşı karşıya gelecekler. Geçen hafta Birmingham City'yi 5-0 yenen Liverpool, bu hafta da Newcastle United'ı 3-0 gibi net bir skorla geçti. Birmingham City maçında ''hat-trick'' yapan Maxi Rodriguez bu maçta da gol atarken, ''Kırmızılar''ın diğer gollerini penaltıdan Kuyt ve Luis Suarez kaydetti. Manchester City, ligde son sırada yer alan West Ham United'ı Nigel de Jong ve Zabaleta'nın golleriyle 2-1 yendi. Londra ekibinin tek golünü Demba Ba attı.