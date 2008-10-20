MANU'ya yan bakılmıyor



Manchester United evinde konuk ettiği West Bromwich’i ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-0 mağlup etti.





Ronaldo’nun sakatlıktan dönmesiyle bir başka oynamaya başlayan Manchester United evinde konuk edeceği West Bromwich’i evine puansız göndermek amacındaydı.



Maçın başlangıç düdüğüyle de bu amacına uygun şekilde saldırmaya başladı Ferguson’un öğrencileri. Sağlı sollu ataklarla rakibini sahasına hapseden Manchester ilk kırk beş dakikada girdiği pozisyonları değerlendiremeyince ilk yarı 0-0 sona erdi.



Manchester ikinci yarıda da fırtına gibi esmeyi sürdürdü. Bu kez güzel oyununu gollerlede süslemeyi başaran kırmızı şeytanlar 56’da Rooney ile 1-0 öne geçti. 69’da Ronaldo farkı ikiye çıkardı. Bu golden iki dakika sonra yeni transfer Berbatov’un attığı gol ile durum 3-0’a geldi. Oyuna ikinci yarıda giren Nani ise 90’da maçın skorunu ilan eden golü attı ve karşılaşma 4-0 sona erdi.



