ManU'ya şok

Avrupa'nın futboldaki en büyük organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde oynanan çeyrek final ilk maçında Manchester United, Old Trafford Stadyumu'nda Porto'yu konuk etti ve karşılaşma 2-2'lik eşitlik ile sona erdi.



Kırmızı Şeytanlar, henüz 4. dakikasında Rodriguez'in golüyle 1-0 yenik duruma düştüğü maçta, Rooney'in 15. dakikada ve Tevez'in 87. dakikada attığı gollerle öne geçerken, Mariano Gonzalez'in 90. dakikada attığı gole engel olamadı.



Manchester United, zaman zaman çok zorlandığı, kalesinde ciddi tehlikeler yaşadığı maçta istenilen futbolu ortaya koyamazken, atılan iki gole de Wayne Rooney imza attı. Başarılı golcü, karşılaşmanın 15. dakikasında Porto savunmasının hatasında kaleci Helton'u avlamayı başarırken, 87. dakikada da Tevez'e şık bir asist yaptı.



Portekiz temsilcisi Porto, Devler Ligi'nde bu sezon Fenerbahçe ile aynı grupta yer almıştı. Porto, Fenerbahçe'yi kendi sahasında 3-1, İstanbul'da da 2-1 yenmişti. Mavi beyazlılar, Arsenal'in de yer aldığı o gruptan 12 puanla lider olarak yükselmişti.



Ayrıca Porto, 2003/2004 sezonund Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olduğunda, Manchester United'ı Old Trafford Stadyumu'nda aldığı sonuçla kupada saf dışı bırakmıştı. Porto o sezon Kırmızı Şeytanlar'ı sahasında 2-1 yenmiş, deplasmanda da 1-1 berabere kalmıştı.



İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 15 Nisan'da Estadio de Dragao Stadyumu'nda oynanacak ve yarı final vizesi alacak takım belli olacak.



