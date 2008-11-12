MANU'ya şok!..

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'ın orta saha oyuncusu Owen Hargreaves, dizinden ameliyat olması nedeniyle, sezon sonuna kadar forma giyemeyecek.



Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA) internet sitesinde yer alan haberde, sağ dizinden başarılı bir ameliyat geçiren İngiliz oyuncunun, birkaç hafta içinde sol dizinden de ameliyat olacağı, bu nedenle sezonu kapattığı belirtildi.



Geçen yıl Bayern Münih'ten transfer edilen 27 yaşındaki oyuncu, bitmek bilmeyen sakatlıkları nedeniyle Old Trafford'da kendini yeterince ispatlayamamıştı.



Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde (E) Grubu'nda mücadele eden ve 8 puanla grubun lideri olan Manchester United'da, diğer orta saha oyuncusu Paul Scholes da dizindeki sakatlık nedeniyle 25 Kasım'da Villarreal ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.

