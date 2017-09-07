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Spor

Manuel Neuer: Şampiyonluk bizim; Devler Ligi bizim

"2008-2012 yılları arasındaki İspanya Milli Takımı gibiyiz"

07 Eylül 2017 12:59

Alman devi Bayern Münih'in başarılı kalecisi Manuel Neuer, hem Bundesliga'da şampiyon olacaklarını hem de en son 2013'te kazandıkları Şampiyonlar Ligi'ni alacaklarını söyledi.

Takımının çok kaliteli bir oyuncu topluluğuna sahip olduğuna vurgu yapan deneyimli kaleci, futbolcuların yarattığı bu atmosferi '2008-2012 yılları arasındaki İspanya Milli Takımı'na benzetti.

beIN SPORTS'ta yer alan habere göre ellerinde çok deneyimli oyuncular ve çok iyi bir teknik direktör bulunduğunu hatırlatan Neuer; "Lahm ve Alonso gibi deneyimli oyuncularımız emekli oldu. Ancak yerlerine çok iyi takviyeler yaptık. Bu kadro ile hem Almanya hem de Avrupa'yı domine edebiliriz" dedi. 

Neuer'in, Bayern'i benzettiği İspanya Milli Takımı 2008-2012 yılları arasında 2 Avrupa, Bir de Dünya Şampiyonluğu kazanmıştı. Bayern Münih bu sezon James Rodriguez ve Tolisso gibi oyuncuları kadrosuna katmıştı.

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