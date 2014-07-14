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Spor

Manuel Neuer sahanın 3'te 1'indeydi

Almanya kaleci Manuel Neuer görülmemiş bir istatistiğe imza attı

14 Temmuz 2014 16:24

Almanya Milli Takımı kalecisi Manuel Neuer, turnuva boyunca tüm sahanın 3'te 1'inden fazlasını kullanarak bu alanda rakiplerine açık ara fark attı.

Dünya Kupası finalinde Arjantin'i uzatma dakikalarında Götze'nin golüyle 1-0 mağlup eden ve dünyanın en büyüğü olan Almanya'da, kaleci Manuel Neuer görülmemiş bir istatistiğe imza attı. 

Başarılı file bekçisi, turnuva boyunca tüm sahanın üçte birlik bölümünden daha fazla bir alanı kullanarak en yakın rakibine bile büyük fark attı. 

Manuel Neuer, şampiyonluk yaşadığı 2014 Dünya Kupası'nda Altın Eldiven ödülüne de layık görülmüştü.

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