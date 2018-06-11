Manuel Fernandes, Beşiktaş'a dönüyor

Manuel Fernandes, yeniden Beşiktaş forması giymeye hazırlanıyor. Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi sona eren Portekizli oyuncu, kariyerini siyah-beyazlı takımda sürdürmek istiyor.

NTV Spor'da yer alan habere göre; Rus ekibi ile yeni sözleşme imzalamayan Fernandes'in Beşiktaş ile yaptığı ilk görüşme olumlu sonuçlandı. Kontratın 3 yıllık olması planlanırken, yıllık ücret konusunda henüz uzlaşma sağlanamadı.

Siyah-beyazlılar, bu hafta Fernandes'in menajeri ile bir kez daha görüşerek anlaşmaya son şeklini vermeyi hedefliyor. 2010-2014 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Fernandes, 112 maçta 20 gol atarken, 21 asist yaptı.

2014'te Lokomotiv Moskova'ya transfer olan Portekizli futbolcu, Rus ekibinde çıktığı 113 karşılaşmada fileleri 30 kez havalandırırken, 8 de asist yaptı. Geçen sezon Lokomotiv Moskova'nın şampiyonluğunda 7 gol 4 asistle önemli rol oynayan Fernandes, Rusya'da yılın futbolcusu ödülünün sahibi oldu.