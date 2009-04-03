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Spor

ManU'da Berbatov şoku

Manchester United'da golcü futbolcu Dimitar Berbatov'un sahalardan 2 hafta uzak kalacağı açıklandı.

03 Nisan 2009 03:00


İngiltere Premier Ligi takımlarından Manchester United'da golcü futbolcu Dimitar Berbatov'un sahalardan 2 hafta uzak kalacağı açıklandı.


Berbatov'un ayak bileğindeki sakatlığının, yapılan kontrollere göre, iyileşmesinin 2 hafta alacağı bildirildi.

Bulgar futbolcunun Porto ile 7 Nisan'da oynanacak Avrupa Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ilk maçında da yer alamayacağı kaydedildi.

Kırmızı şeytanların golcü futbolcusu, Manchester United'ın Fulham'a 2-0 yenildiği maçta sakatlanmıştı. Berbatov, geçen hafta sonu ve hafta arasında oynanan Dünya Kupası Avrupa elemelerinde milli takımda da sakatlığı nedeniyle forma giyememişti.

Premier Lig'de pazar günü sahasında Aston Villa'yı ağırlayacak olan kırmızı şeytanlarda teknik direktör Alex Ferguson, forvet sıkıntısı yaşıyor.

Ferguson'un, sakatlığı geçmeyen Berbatov ve cezası nedeniyle oynayamayacak olan Rooney'nin yerine Arjantinli golcü Carlos Tevez'e şans vermesi bekleniyor.

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