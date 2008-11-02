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Spor

MANU zorlandı ama..

İngiltere Premier Ligi'nde 11. hafta mücadalesinde Manchester United 57. dakikada skoru 4-1'e getirdiği maçta Hull City'i 4-3 mağlup etti.

02 Kasım 2008 02:00


İngiltere Premier Ligi'nde 11. hafta mücadalesinde Manchester United 57. dakikada skoru 4-1'e getirdiği maçta Hull City'i 4-3 mağlup etti.

Old Trafford'ta oynanan karşılaşmanın son dakikalarında büyük sıkıntı yaşayan kırmızı şimşekler kolay kazanacaklarını düşünülen maçta zor da olsa 3 puanı almasını bildi. İlk yarısı da 3-1 Manchester üstünlüğü ile sona eren karşılaşmada ev sahibi takımın golleri 3 ve 44. dakikalarda Cristiano Ronaldo, 29. dakikada Carrick ile 57. dakikada Vidic'ten gelirken, Hull City'nin golleri 23. dakikada Cousin, 69. dakikada Bernard ve 82. dakikada penaltıdan Geovanni'den geldi.

Geçtiğimiz haftada West Ham'ı mağlup eden Manchester United puanını 21'e yükseltirken, Hull City 20 puanda kaldı.



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