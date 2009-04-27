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Spor

ManU yatırımını yaptı

27 Nisan 2009 20:02


İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, defans oyuncusu Rafael Da Silva'nın sözleşmesini 2 yıl uzattı.

İngiltere liginde 1 maçı eksik olmasına karşın lider konumda bulunan Manchester United'ta yönetim, Brezilyalı sağ bek oyuncusu Da Silva ile 2 yıl daha beraber olacaklarını açıkladı.

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bu sezon 19 maçta forma giyebilen 18 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Alex Ferguson'u etkilemeyi başardı. Da Silva'nın ikiz kardeşi Fabio da Manchester United kulübünde top koşturuyor.

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