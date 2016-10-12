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Spor

Manu-Liverpool maçına atanan hakem Ada'da tartışma yarattı

Manu-Liverpool karşılaşması 17 Ekim pazartesi günü oynanacak

12 Ekim 2016 19:14

İngiltere Premier Lig'in sekizinci haftasında ( 17 Ekim pazartesi) oynanacak Manchester United-Liverpool maçına, Manchester kentinde yaşayan Anthony Taylor'ın atanması Ada futbolunda tartışma yarattı.

Manchester bölgesi hakemi Anthony Taylor'ın atanmasına United teknik direktörü Jose Mourinho'da tepki gösterdi..

Liverpool teknik direktör Jurgen Klopp maçın hakemiyle ilgili henüz yorumda bulunmadı.

Premier Lig'te Liverpool, 16 puanla dördüncü sırada yer alırken, Manchester United 13 puanla altıncı sırada bulunuyor.

Manchester United, Liverpool maçının ardından perşembe günü UEFA Avrupa Ligi grup maçında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.

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Manchester UnitedLiverpoolAnthony TaylorJose Mourinho

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