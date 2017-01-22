T24 LogoT24 Logo
Spor

Manu kazandı, Rooney rekoru kırdı

Kırmızı-siyahlı formayla 250 gole ulaşan Rooney kulüp tarihinin en golcü futbolcusu oldu

22 Ocak 2017 00:51

İngiltere Premier Lig'de Stoke City deplasmanında attığı son dakika golüyle takımına beraberliği getiren Wayne Rooney, Manchester United tarihinin 250 golle en skorer ismi olarak rekor kırdı.

Kasım ayında UEFA Avrupa Ligi'nde yaşadığı 2-1'lik Fenerbahçe mağlubiyetinden bu yana tüm kulvarlarda yenilgi yüzü görmeyen Manchester United, Mata'nın 19. dakikada kendi kalesine attığı golle geriye düştüğü maçtan Rooney'nin uzatma dakikalarında gelen golüyle puan çıkardı.

Mata'nın yerine 67. dakikada oyuna giren 31 yaşındaki Rooney, 2004 yılından bu yana formasını giydiği Manchester United kariyerindeki 250. golünü atarak kulüp tarihinin en skorer ismi oldu. Rekor daha önce, Manchester ekibinde 1956-1973 yıllarında 249 kez rakip fileleri havalandıran "Sir" unvanlı Bobby Charlton'a aitti.

Premier Lig tarihinde deplasman maçlarında bugüne kadar 88 gol atan Rooney, bu alanda da yeni rekorun sahibi oldu. Lig maçlarında Alan Shearer'ın 87, Frank Lampard'ın 85 deplasman golü bulunuyor.

ETİKETLER

Manchester UnitedrekorWayne Rooney

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24