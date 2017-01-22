Manu kazandı, Rooney rekoru kırdı

İngiltere Premier Lig'de Stoke City deplasmanında attığı son dakika golüyle takımına beraberliği getiren Wayne Rooney, Manchester United tarihinin 250 golle en skorer ismi olarak rekor kırdı.

Kasım ayında UEFA Avrupa Ligi'nde yaşadığı 2-1'lik Fenerbahçe mağlubiyetinden bu yana tüm kulvarlarda yenilgi yüzü görmeyen Manchester United, Mata'nın 19. dakikada kendi kalesine attığı golle geriye düştüğü maçtan Rooney'nin uzatma dakikalarında gelen golüyle puan çıkardı.

Mata'nın yerine 67. dakikada oyuna giren 31 yaşındaki Rooney, 2004 yılından bu yana formasını giydiği Manchester United kariyerindeki 250. golünü atarak kulüp tarihinin en skorer ismi oldu. Rekor daha önce, Manchester ekibinde 1956-1973 yıllarında 249 kez rakip fileleri havalandıran "Sir" unvanlı Bobby Charlton'a aitti.

Premier Lig tarihinde deplasman maçlarında bugüne kadar 88 gol atan Rooney, bu alanda da yeni rekorun sahibi oldu. Lig maçlarında Alan Shearer'ın 87, Frank Lampard'ın 85 deplasman golü bulunuyor.