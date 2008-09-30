MANU istemiş



Süper Lig'in flaş takımı Bursaspor'un golcüsü Sercan Yıldırım, geride kalan beş hafta sonunda G.Saraylı Milan Baros ile 4 golle krallık yarışında zirvede yer alıyor.





Hafta sonunda Yeşil-Beyazlılar, deplasmanda Kocaelispor'u 3-2 ile geçerken 18 yaşındaki genç forvet de 2 gole imza attı. İkinci haftadaki G.Birliği maçında rakip fileleri iki kez havalandırırken, futbol otoritelerinin dikkatini çekmeyi başardı. Verimliliğiyle ün yapan Bursaspor altyapısının son mahsullerinden biri. Bursalılar ve onu genç milli takımlardan tanıyanlar patlama yapacağından emindi. O da bulduğu şansı çok iyi değerlendirdi. Beş yıl öncesine kadar top topluyordu, şimdi ise hem Bursaspor'un hem de Ümit Milli Takım'ın gol silahı.



Tam Saha Dergisi'ne röportaj veren Sercan, kaleci antrenörleri Yaşar Duran'ın, kendisine G.Birliği maçında yıldızlaşacağını söylediğini dile getirdi: "Kirita da iki gol atacağımı söylemişti. Bunlar benim için artı motivasyon oldu. Mücadeleyi benim gollerimle 2-0 kazandık. Ben de büyük mutluluk yaşadım." diye konuştu. Uzun yıllar Bursaspor'a hizmet etmek istediğine dikkat çeken Sercan, hedefini Avrupa olarak belirliyor: "Yavaş yavaş ilerlemekte fayda var. Manchester United aileme ve eski başkanımız Levent Kızıl'a teklifini iletti. Bursaspor'la transferim konusunda temas kuran başka kulüpler de oldu."