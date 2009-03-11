MANU, Inter'e acımadı

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen son 4 takım belli oldu.‘Devler Ligi’nde Inter’i sahasında 2-0 mağlup eden son şampiyon Manchester United, çeyrek finale yükseldi.

Günün en çok dikkat çeken maçında Manchester United ile Inter, İngiltere’nin Old Trafford Stadı’nda karşılaştı.

İtalya’da 0-0 eşitlikle sona eren ilk maçın rövanşında rakibinden üstün bir oyun sergileyen Manchester United, seyircisi önünde güçlü rakibini Vidic ve Ronaldo’nun golleriye 2-0 mağlup ederek çeyrek final vizesi aldı.

Karşılaşmaya çok hızlı giren İngiliz ekibi, 4. dakikada Vidic’in kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Golden sonra iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremezken, ilk yarı 1-0 Manchester United’ın üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda da Inter’den daha üstün bir performans sergileyen İngiliz ekibi, 49. dakikada Cristiano Ronaldo ile farkı 2’ye çıkardı.



Farkın 2'ye çıkmasıyla birlikte konuk ekip oyundan düşerken, son şampiyon Manchester United oyunu kontrol ederek sahadan 2-0 galip ayrıldı ve çeyrek final bileti alan bir diğer İngiliz ekibi oldu.



PENALTILARDA TUR ARSENAL'İN



Arsenal ile Roma, İngiltere'de Arsenal'in 1-0'lık üstünlüğüyle biten karşılaşmanın rövanşında İtalya'da karşı karşıya geldi.



Tur atlamak için sahadan galibiyetle ayrılmak zorunda olan Roma, 9. dakikada Juan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmazken, maç uzatmaya gitti.



Uzatma dakikalarında da iki takım eşitliği bozamadı ve çeyrek finale yükselecek takımı belirlemek için penaltı atışlarına geçildi.



Büyük bir çekişmeye sahne olan penaltı atışları sonucunda Arsenal, rakibine 7-6 üstünlük sağlayarak Chelsea, Liverpool ve Manchester United'ın ardından çeyrek final bileti alan 4. İngiliz ekibi oldu.



BARCELONA İLK YARIDA BİTİRDİ



İspanyol ekibi Barcelona, ilk maçta Fransa'da 1-1 berabere kaldığı Lyon'u sahasında ilk yarıda bulduğu gollerle 5-2 yenerek tur atladı.



Katalan ekibinin golleri 25 ve 27. dakikalarda Henry'den, 40. dakikada Messi'den, 43. dakikada Eto'o'dan ve 90. dakikada Keita'dan geldi.



Konuk ekibin gollerini ise, 44. dakikada Makoun, 48. dakikada Juninho kaydetti.



PORTO DEPLASMANDA ATILAN GOLLERLE GÜLDÜ



Şampiyonlar Ligi 2. tur rövanş maçında Porto ile Atletico Madrid, Portekiz'de 0-0 berabere kaldı. Ancak İspanya'da oynanan karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdiği için deplasmanda atılan gol avantajıyla Porto çeyrek finale yükseldi.



Devler Ligi'nde Atletico Madrid, sahasında yediği gollerin dezavantajı ile elendi.



Porto ile evinde oynadığı ilk maçta 2-2 berabere kalan Atletico Madrid, Portekiz'de gol atmayı başaramadı ve 0-0 biten rövanş karşılaşmasının ardından Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.



Porto, iki takımın da gol sayıları eşit olmasına rağmen deplasmanda atılan gol avantajı ile tur atlayan ekip oldu.