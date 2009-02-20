'MANU dünyanın en iyisi'





Carlos Tevez’in geleceği belirsiz olabilir, ama O Manchester United’ın dünyanın en iyi takımı olduğundan emin.



Kırmızı Şeytanlar, şu aralar inanılmaz bir form yakaladılar. Bütün oyuncular sahada en iyi performanslarını sergiliyor.



Cumartesi oynanacak Blackburn maçı ile ilgili olarak kulübün resmi sitesine ,”Dünyadaki en iyi takım biziz. Bunun en büyük nedenlerinden birisi, menajerin seçeneğinin çok olması” demecini veren Arjantinli oyuncu, “Biz sahada her an fark yaratabilecek oyunculara sahibiz. Bu yüzden, hâlâ dört cephede de yolumuza devam ediyoruz” diyerek sözlerine devam etti.

