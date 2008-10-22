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Spor

MANU dolu dizgin!..

Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki Ada randevusunda Manchester United, Celtic'i evinde 3-0'la geçti.

22 Ekim 2008 03:00


Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki Ada randevusunda Manchester United, Celtic'i evinde 3-0'la geçti. Karşılaşmada iki gol atan Bulgar yıldız Dimitar Berbatov gecenin yıldızlaşan ismi oldu. 

Karşılaşmanın 30. dakikasında Nani'nin kullandığı korneri O-Shea kafayla aşırdı. Ceza sahası içinde bitirici vuruşu yapan Berbatov takımını 1-0 öne geçirdi. Pozisyon için her ne kadar ofsayt şüphesi olsa da hakem golü verdi ve santra yuvarlağına koştu.

İlk yarısı 1-0 sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında da üstün olan taraf Manchester United idi.

50. Dakikada Cristiano Ronaldo, 30 metreden çok sert vurdu. Celtic kalecisi Boruc topa sahip olmayı başaramayıp, meşin yuvarlağı tokatladı. Topu önünde bulan Berbatov Manchester'ın ikinci golünü atmakta zorlanmadı.

76. Dakikada Tevez'in ortasını Rooney penaltı noktasının üzerinde karşıladı. Son vuruş için yeterli alana sahip olan Rooney maçın skorunu belirleyen isim oldu ve karşılaşma 3-0 sona erdi.

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