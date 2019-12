MANU çok rahat!..

İngiltere Premier League'de 21. hafta Manchester United-Chelsea maçıyla tamamlandı. Zirve yarışındaki rakibini 20 yıldır yenilmediği Old Trafford'da ağırlayan MANU, her iki yarıda bulduğu gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.Howard Webb'in yönettiği mücadelenin ilk yarısı orta alan kapışması şeklinde geçerken, devrenin sonunda köşe vuruşu kazanan ev sahibi ekip, savunmadan gelen Nemanja Vidic'in kafa golüyle soyunma odasına önde indi.İkinci yarı daha tempolu başlarken, Chelsea'nin gol çabaları başarılı Manchester United savunmasına takıldı. Hızlı gelişen kontratklarla rakip defansı zor durumlara düşüren 'Kırmızı Şeytanlar', 63'te Wayne Rooney'nin vuruşuyla farkı 2'ye çıkardı. Kalan dölümde oyunu rölantide götüren Alex Ferguson'un öğrencileri 87'de Bulgar yıldız Berbatov'un golüyle, 3-0'lık skorla kazanan taraf oldular.Bu sonuçla son 6 maçta 5. galibiyetini alarak, yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran Manchester United, lider Liverpool'un berabere kaldığı haftada puanını 41'e çıkardı. Bu sezon sahasındaki 9. maçta 8. galibiyetini alan MANU, eksik olan 2 maçını kazanması durumunda zirveyi ele geçirmiş olacak.1988'den beri kazanamadığı Old Trafford'dan bir kez daha boynu bükük ayrılan Chelsea ise, bu sezon ilk deplasman mağlubiyetini alarak 42 puanda kaldı. Son 5 maçta 1 galibiyet alıp, 6 maç sonra kaybeden 'maviler', şampiyonluk yarışında önemli bir yara daha aldı.