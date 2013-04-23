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Spor

ManU bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti

'Sir' unvanlı Alex Ferguson yönetimindeki 'Kırmızı Şeytanlar', Premier Lig tarihinde 13, toplamda ise 20'nci şampiyonluklarına ulaştı

23 Nisan 2013 11:14

Manchester United,  Premier Lig'de Aston Villa'yı 3-0 yenerek bitime 4 hafta kala en yakın takipçisi Manchester City ile arasındaki puan farkını 16'ya çıkardı ve tarihindeki 20. lig şampiyonluğunu ilan etti.

ManU'nun Hollandalı yıldızı Van Persie hat-trick yaparak maça damga vuran isim oldu. 'Sir' unvanlı Alex Ferguson yönetimindeki 'Kırmızı Şeytanlar', Premier Lig tarihinde 13, toplamda ise 20'nci şampiyonluklarına ulaştı.

ntvmsnbc'de yer alan habere göre, öte yandan 2004-12 yılları arasında Arsenal forması giyen ve ardından Manchester United'a transfer olan Robin van Persie, ilk kez Premier Lig'de şampiyonluk sevinci yaşarken, Manchester ekibini, 18 şampiyonluğu bulunan Liverpool izliyor.

ETİKETLER

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