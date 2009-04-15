MANU ancak tarih yazarsa!



Şampiyonlar Ligi'nde bir yarı finalist daha belli oluyor. 2-2'nin rövanşında Manchester United Portekiz'de Estadio do Dragao'da Porto Porto'ya konuk oluyor.



21.45'te başlayacak maçı İsviçre Futbol Federasyonu'ndan hakem Massimo Busacca yönetecek. Mücadele Star TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



Porto 12 Şampiyonlar Ligi maçında da İngiliz ekiplerinde Dragao'da geçit vermedi. M.United'ı çok zor bir maç bekliyor. Bakalım Dragao'da ilk gülen İngiliz takımı M.United' mı olacak? Yoksa Porto kaledi Dragao ile yarı finale yükselerek Kırmızı Şeytanları evine mi uğurlayacak?



Yarı finali geçen takım Villarreal/Arsenal eşleşmesinde tur atlayan takım ile oynayacak.





MUHTEMEL 11'LER



PORTO

1-Helton

2-Bruno Alves

14-Rolando

21-Sapunaru

28-Cissokho

8-Lucho Gonzalez

16-Raul Meireles

25-Fernando

9-Lisandro Lopez

10-Cristian Rodriguez

12-Hulk



M.UNITED

1-Edwin van der Sar

22-John O'Shea

5-Rio Ferdinand

15-Nemanja Vidic

3-Patrice Evra

24-Darren Fletcher

16-Michael Carrick

18-Paul Scholes

7-Cristiano Ronaldo

10-Wayne Rooney

9-Dimitar Berbatov



MAÇIN KADERİNİ TAYİN EDEBİLECEK NOTLAR



* M.United 10. kez Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde. Bu alanda lider durumda. Öte yandan MANU bu maçla birlikte 150. Devler Ligi karşılaşmasına çıkacak.



* United teknik direktörü Alex Ferguson Devler Ligi'nde 150 maç gören ilk teknik adam olacak. Şu an Ferguson 77 galibiyet, 41 beraberlik ve 31 mağlubiyet ile Şampiyonlar Ligi'nin en deneyimli hocası unvanını koruyor.



* United'ın Hollandalı kalecisi Edwin Van der Sar 80. Şampiyonlar Ligi maçına çıkarken, 41. kez kalesinde gol görmemek için uğraş vecerecek. Rekor yine 40 maçla Edwin Van der Sar'da.



* Porto'nun kalesi Dragao. Portekiz temsilcisi İngiliz kulüpleri ile burada oynadığı 12 maçta da yenilgi yüzü görmedi. 12 maçta sadece 5 gol yedi. Porto oynadığı son 24 Şampiyonlar Ligi (içeride) maçında sadece Dynamo Kiev ve Artmedia Bratislava'ya mağlup olmuştu.



* Porto evinde oynadığı son 14 Şampiyonlar Ligi maçında kalesinde sadece 7 gol gördü. 2005-2006'daki 3-2'lik Artmedia maçından beri Porto Şampiyonlar Ligi'nde evinde oynadığı maçlarda kalesinde bir golden fazla gol görmüyor

