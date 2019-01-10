MAN Türkiye CEO küresel otobüs üretiminin başına geçti

İstanbul, 10 Ocak (DHA) – Otomotiv şirketi MAN Türkiye Yürütme Kurulu Başkanı ve CEO’su Münür Yavuz, MAN’ın küresel ölçekteki tüm otobüs üretiminden sorumlu oldu. MAN Türkiye Genel Müdürlüğü’ne ise Lojistikten sorumlu Direktör Ufuk Doğrusöz atandı.

MAN Türkiye Yürütme Kurulu Başkanlığı görevini de sürdürecek olan Münür Yavuz, Polonya ve Güney Afrika fabrikalarının yanı sıra Münih’teki ilgili merkezi fonksiyonların da sorumluluğunu üstlendi. 2010 yılından bu yana MAN Türkiye Lojistik Direktörü olan Ufuk Doğrusöz ise MAN Türkiye Genel Müdürlüğü görevini üstlendi.

Üretmekten keyif aldıklarını belirten MAN Türkiye CEO’su Münür Yavuz şöyle devam etti:

“2015’ten bu yana her sene günlük üretimimizi arttırarak, düzenli olarak büyüyoruz. Bu güçlü büyümemizin temelinde doğru zamanda, doğru yerde, doğru sonuçlar verebilen bir organizasyon olmamız bulunuyor. Bununla birlikte bu istikrarlı büyümede, hiç şüphesiz MAN’da çalışan her bireyin çok önemli katkısı var. Biz birlikte çalışmaktan ve üretmekten keyif alan büyük bir aileyiz.”