HaberTürk yazarı Gökhan Şen, TL'nin dolar ve diğer para birimleri karşısında erimesini değerlendirdi. Şen, "Mantık basit, hukuktaki erime ekonomiye yansır" dedi.

Şen'in "Hukuk, ekonomi ve yasal faiz" başlığıyla (10 Ağustos 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Ekonomik sorunları nasıl çözeriz diye tartışırken birkaç kısa vadeli çözümden sonra kaçınılmaz olarak köklere gidilir. Kökten tutup sökmek için bütüncül bakılır. Hemen laf hukuka ve eğitime gelir. Mantık basittir, hukuktaki erime ekonomiye yansır.

Şu günlerde ise ekonomideki bazı gelişmelerin bu kez tersten bir besleme yaptığını görüyorum. Enflasyon ve faizler malumunuz. Önce çift haneye yanaştılar. Ardından % 20'ye doğru. İşte bu ortamda yasal faiz % 9'da.

Nedir yasal faiz? Kanuna göre, faiz ödenmesi gereken hallerde hangi faiz diye bakıldığında kullanılan faize basitçe 'yasal faiz' deniyor. 01.01.2006'dan bu yana yüzde 9 bu faiz.

Şimdi geldik ekonominin hukuku geri beslemesine. Bugün hangi bankaya gitseniz iki tane yasal faiz almanız mümkün. Duble yani.

Birçok soruna mikro çözüm ararken bu arayı da düşünebiliriz belki. Ahlaken ve etik olarak bilemem ancak bu hali ile borçlunun ödeme yapması ekonomik ve rasyonel değil. Ekonomik döngünün bu noktasında, döviz yükselmişken ve likidite yönetimi kritik bir hal almışken neden ödeme yapılsın? Eldeki nakdi % 18 ve üstü bir faiz ile bankada değerlendirip karşı tarafı bir süre beletmenin kimseye zararı olmayacak. En azından yasal faizin anlattığı bu.

Moral hazard (Ahlaki çöküntü) yaratmadan ve likidite yönetiminde bir opsiyon olmadan önce daha önceki yıllarda olduğu gibi bu faizle gerçek arasındaki farkı kapama zamanı gelmiş gibi.