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MANTARDAN 11 KİŞİ ZEHİRLENDİ KARAMAN (A.A)

08 Mayıs 2011 13:48

-MANTARDAN 11 KİŞİ ZEHİRLENDİ KARAMAN (A.A) - 08.05.2011 - Karaman'da mantardan zehirlenen 11 kişi tedavi altına alındı. Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Özdemir köyünde yaşayan Halil İbrahim (50), Döndü (45), Serap (11), Zekiye (17), Mustafa (24), Fatma (17) ve Fatih Ceylan (16), Servet Kaya (45), Fadime Kaya (43), Yüksel Taşer (24) ile kimliği henüz öğrenilemeyen 1 yaşındaki bebek, dağdan toplanan mantardan yapılan yemeği yedi. Bir süre sonra rahatsızlanan 11 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.  Mantardan zehirlendiği belirlenen 11 kişiden Zekiye, Döndü, Fatih ve Fatma Ceylan'ın hayati tehlikesi bulunduğu bildirildi.

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