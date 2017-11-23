Mantar toplayan kadını öldüren işitme engelli sanığa müebbet

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Gündoğmuş ilçesinde, 2 yıl önce mantar toplamaya giden Aysel Doğan\'ı (45) boğazını keserek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan işitme engelli Mesut Boz (26), ömür boyu hapse çarptırıldı.

Gündoğmuş\'a bağlı Ortakonuş Mahallesi\'nde 30 Mart 2015\'te ormanlık alana mantar toplamaya giden ve 3 gün sonra jandarma ile vatandaşın araması sonucu uçurumda cesedi bulunan Aysel Doğan\'ı öldürdüğü iddia edilen işitme engelli Mesut Boz\'un yargılandığı davanın karar duruşması yapıldı.

Duruşmaya tutuklu sanık Mesut Boz, Aysel Doğan\'ın yakınları, tarafların avukatları ve yeminli işitme engelli tercüman bilirkişi Nurettin Baloğlu katıldı. Duruşmada savcı mütalaa verdi. Sanık hakkında Aysel Doğan\'ı öldürmek suçuyla kamu davası açıldığı, sanığın yer gösterme sırasında müdafi ve tercüman aracılığıyla cinayeti ayrıntılı şekilde anlattığı belirtilirken, sanığın ifadesinde olay günü annesi M. Boz ile mantar toplamaya gittikleri yerde Aysel Doğan\'ı mantar toplarken gördüğünü, odunla arkasından iki defa vurduğunu, düşmesinin ardından üzerine çullanarak önce yumrukladığı ardından yanında bulunan bıçakla başını kestiği, cesedi uçuruma yuvarladığı ve üzerini taşlarla örttüğünü söylediği anlatıldı.

CEZAİ EHLİYETİ TAM

Sanığın Gündoğmuş Cumhuriyet Savcılığı ve sulh ceza hakimliğinde de benzer ifadeler verdiği aktarılan mütalaada, asıl yargılama yapılan Manavgat 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde ise suçu kendisinin işlemediğini söylediği belirtildi. Sanığın kollukta verdiği ifadelerde olayda kullandığı bıçak ve Doğan\'ın eşarbının söylediği yerlerde bulunduğu aktarılan mütalaada, İstanbul Adli Tıp Kurumu\'ndan alınan rapora göre sanığın akıl sağlığı veya akıl zayıflığı olmadığı, cezai ehliyetinin tam olduğuna dair rapor verildiği kaydedildi. Bu nedenlerle sanığın mahkemede suçu inkar etmesine itibar edilmemesi gerektiği aktarılan mütalaada, sanığın kasten öldürme suçundan cezalandırılması talep edildi.

ÖMÜR BOYU HAPSE MAHKUM EDİLDİ

Savcının mütalaasına karşı son sözü sorulan sanık Mesut Boz, suçsuz olduğunu ve beraatını talep etti.

Karar için verilen aranın ardından mahkeme heyeti, sanık Mesut Boz\'u kasten öldürme suçundan ömür boyu hapisle cezalandırılmasına, sanığın duruşmalarda pişmanlık hali gözlenmediği belirtilerek indirim uygulanmamasına hükmetti.

GÖZÜNE İĞNE BATIRDIĞI İÇİN ÖLDÜRDÜĞÜNÜ SÖYLEMİŞTİ

Mesut Boz, olay sonrası gözaltına alındığındaki ilk ifadesinde Aysel Doğan\'ı küçükken sol gözüne iğne batırdığı için öldürdüğünü itiraf etmiş, önceki duruşmalarda ise ilk ifadesini reddetmişti.

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