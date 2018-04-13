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Mantar toplarken 30 metreden düşen iki kişi, 6 saatte kurtarıldı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesindeki Başkarcı Dağı'na mantar toplamak için tırmanan ve 30 metreden düşerek yaralanan Hayrettin Güneş (55) ile Ramazan Tekin (52), AFAD ve jandarma ekiplerinin yaklaşık 6 saat süren çalışmasıyla

13 Nisan 2018 15:15

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Merkezefendi ilçesindeki Başkarcı Dağı\'na mantar toplamak için tırmanan ve 30 metreden düşerek yaralanan Hayrettin Güneş (55) ile Ramazan Tekin (52), AFAD ve jandarma ekiplerinin yaklaşık 6 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.
Merkezefendi\'nin Başkarcı Mahallesi\'nde yaşayan Hayrettin Güneş ile Ramazan Tekin, dün saat 13.00 sıralarında mantar toplamak için Başkarcı Dağı\'na tırmandı. Tırmanış sırasında Güneş ile Tekin, kayalık bölgede yaklaşık 30 metreden düştü. Bacağı kırılan Hayrettin Güneş ile kolu kırılan Ramazan Tekin, durumu ailelerine ve 112 Acil Servis\'e haber verdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri gönderildi. Arama kurtarma ekipleri arazi şartlarının zorluğu nedeniyle yaralıların bulunduğu yere güçlükle ulaştı.
Ekipler, yaralıları, sedyeyle ambulansın bulunduğu bölgeye kadar taşıdı. Arama kurtarma çalışması yaklaşık 6 saat sürdü. Saat 19.00 sıralarında kurtarılan iki yaralı, ambulansa taşındıktan sonra Servergazi Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralılardan Hayrettin Güneş\'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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