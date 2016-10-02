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Mantar toplamaya gittiler, 3 kova bozuk parayla geri döndüler

Paraların sahte olup olmadığının tespit edilmesi için inceleme başlatıldı

02 Ekim 2016 20:00

Sakarya'nın Hendek ilçesinde mantar toplamaya giden köylüler, 3 kova dolusu madeni para buldu.

Dikmen Mahallesi'nde Kanlıca mantarı toplamak üzere mahalle muhtarı Menderes Ayvaz ile Kaymakdere mevkiine giden vatandaşlar, yolun yaklaşık 5 metre aşağısında yere saçılmış halde çok sayıda 1 liralık madeni para buldu.

Madeni paraları kovalara dolduran köylüler, 3 kova dolusu parayı Hendek İlçe Jandarma Komutanlığına teslim etti.

Kim ya da kimler tarafından atıldığı henüz belirlenemeyen paraların sahte olup olmadığının tespit edilmesi için inceleme başlatıldı.

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