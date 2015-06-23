Mansur'dan Alman hükümetine suçlama



Katar'a gitmek isterken cumartesi günü Berlin'de gözaltına alınan El Cezire'nin tanınmış muhabirlerinden Ahmed Mansur, Berlin'de bir basın toplantısı düzenledi. Gözaltına alınmasıyla ilgili olarak Alman hükümetine suçlamalarda bulunan Mansur, Alman hükümetinin kendisini Mısır'daki askeri rejime kullandırttığını savundu.

Pazartesi günü serbest bırakılan Mansur, 'Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah El Sisi yönetimindeki despot rejimin Alman hükümetindeki bazı kişileri kendi amaçları doğrultusunda kullanmakta başarılı olduğunu' söyledi. Gözaltına alınması ve El Sisi'nin üç hafta önceki Berlin ziyareti arasında bağlantı olduğunu da ileri süren Mansur, geçen şubat ayında Frankfurt ve Berlin'i rahatça ziyaret edebildiğini, ancak bu kez El Sisi'nin ziyaretinin ardından gözaltına alındığını ifade etti.

Deutsche Welle'nin Berlin'deki stüdyosuna da konuk olan Mansur, "Siz, ben ve dünyadaki bütün özgür gazeteciler şu soruyu sormalıdır: Ahmed Mansur'un havalimanında gözaltına alınmasına kim vesile olmuştur ve son 24 saat içinde bu skandalı kim Almanya'ya hediye etmiştir?" diye konuştu.

"Olay araştırılsın"

El Sisi'yi 'diktatör' olarak nitelendiren ve bir gazeteci olarak görevinin diktatöre karşı durmak olduğunu belirten Mansur, Berlin'deki basın toplantısına katılan gazetecilerden olayın perde arkasındaki muhtemel siyasi amaçları araştırmalarını istedi.

Serbest bırakılması için kendisine destek veren tüm siyasetçi ve gazetecilere teşekkür eden Mansur, Berlin Başsavcılığı'na da şahsına yönelik baskılara karşı durduğu ve serbest bırakılmasını sağladığı için teşekkür etti. "Ben bu ülkeyi seviyorum" diyen Mansur, önümüzdeki haftalarda röportajlar yapmak için yeniden Almanya'yı ziyaret edeceğini vurguladı.

"Kesin bir bilgi yok"

Mansur'un avukatı Andreas Wattenberg ise olayla ilgili temkinli bir değerlendirmede bulundu. Wattenberg, "Olayda siyasi bir nüfuzun söz konusu olduğu konusunda kesin bir bilgiye sahip değiliz" şeklinde konuştu. Bir avukat olarak spekülasyonlara katılmak istemediğini kaydeden Wattenberg, hukuki olarak Mansur'un gözaltına alınmasının yanlış olduğunu dile getirdi. Watttenberg, "Böyle bir olaya izin verilmemesi gerekirdi" şeklinde konuştu.

Berlin Başsavcılığı, Mısır'da gıyabında çarptırıldığı 15 yıl hapis cezası nedeniyle hakkında tutuklama kararı bulunan Mansur'un iadesini reddetmişti. Berlin polisinin Interpol'ün kırmızı bültenle arananlar listesinde bulunması nedeniyle Mansur'u gözaltına aldığı açıklanmıştı.

Mansur, 2011 yılında bir işkence olayına katıldığı gerekçesiyle Mısır'da gıyabında yargılanmıştı.

"İlişkilerimizi etkilemedi"

Alman haber ajansı dpa'ya açıklamada bulunan Mısır Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ise Mansur olayının siyasetle bir ilgisi olmadığını belirterek Almanya ile güçlü ilişkilere sahip olduklarını savundu. Sözcü, bir ceza davasıyla ilgili olarak iki ülkenin ilgili makamlarının işbirliği yapabileceklerini söyledi.