Mansur Yavaş'tan sahte broşür yorumu: Bu işleri Ankara'da sadece bir sahtekar yapar...

Seçime günler kala Ankara’da CHP, İyi Parti ve HDP adına bastırılan sahte broşürler tepki çekti. CHP'nin 2014 yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında aday gösterdiği, eski MHP'li Beypazarı Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Bu işleri Ankara'da sadece bir sahtekar yapar” derken; İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan da “Bunu yapsa yapsa kim yapar biliyor musunuz? Hırsız olduğunu yedi düvelin bildiği, Ankara’nın en eski k*şarı yapar” yorumunda bulundu.

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Ankara’da sokaklara dağıtılan sahte broşürlerde, HDP adına "Neden güneyimizde Kürt Devleti olmasın" sözleri yazılırken CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce adına ise “Biz gelİNCE türbana son" ifadeleri kullanılmıştı. İyi Parti adına da basılan broşürde darbe girişiminin planlayıcısı olduğu belirtilen Fethullah Gülen, Meral Akşener'e benzetilmişti.

Dağıtılan sahte broşürleri Twitter hesabından paylaşan Mansur Yavaş, “Bu işleri Ankara'da sadece bir sahtekar yapar. O da herkesçe malum.... Ankara'nın sahtekarlıkta uzman kişisinin marifetleri... Fitne uzmanı. Allah korkusu olsa yapmaz bunlar” dedi.