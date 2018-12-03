Mansur Yavaş'tan rozet göndermesi

CHP ve İyi Parti'nin Ankara'dan aday göstermek istediği Mansur Yavaş'tan iki siyasi partiye rozet göndermesi geldi. Ay yıldızlı bir rozet fotoğrafı paylaşan Yavaş, "Bundan daha güzel rozet var mıdır?" dedi.

Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlerde, Ankara büyükşehir belediye adaylığı için hem CHP hem de İyi Parti’nin gündeminde olan Mansur Yavaş, daha önce “Ankara rozetsiz olarak yönetilmelidir” ifadelerini kullanmıştı.

İki partinin de gündemindeki yerini koruyan Yavaş, bu kez rozetli bir göndermede bulundu. Sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşan Yavaş, “Bundan daha güzel rozet var mıdır?” ifadelerini kullandı.